إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة شبابية.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي.





أجدد إطلالة لـ إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الكحلي مع توب حمل مجموعة من الألوان المتناسقة مع بعضها البعض.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش ملون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.