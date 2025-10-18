قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة شبابية.. شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي.


 

أجدد إطلالة لـ إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الكحلي مع توب حمل مجموعة من الألوان المتناسقة مع بعضها البعض.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش ملون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

