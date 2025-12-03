قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أمواج غاضبة وأمطار شديدة.. أسماء النوات ومواعيدها

عبد العزيز جمال

الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، تتعرض سنويًا لسلسلة من النوات القوية التي تتراوح بين الباردة والممطرة، وتتميز بعضها بشدة الرياح وارتفاع الأمواج، مما يعيق حركة الملاحة وصيد الأسماك، ويؤثر على حياة السكان. 

تبدأ النوات عادة من شهر أكتوبر وتمتد حتى نهاية مارس، وتختلف شدتها ومدة تأثيرها من نوة لأخرى.

موعد وصول نوة المكنسة 2024 مصر

نوة الصليبية.. غرق الإسكندرية 2015

نوة الصليبية تُعد أول موسم النوات الباردة والممطرة في الإسكندرية، وتهب عادة في النصف الأخير من شهر أكتوبر لمدة 3 أيام مصحوبة برياح غربية. 

غالبًا ما تكون الأمطار فيها خفيفة، لكن عام 2015 شهدت أمطارًا غزيرة أدت إلى غرق المدينة وشل حركة المرور بشكل كبير.

نوة المكنسة.. رياح تعصف بالأمواج

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية في منتصف شهر نوفمبر، وتعرف باسمها بسبب شدة الرياح الشمالية الغربية التي تكنس البحر، مع ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، وتستمر لمدة 4 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة.

نوة باقي المكنسة.. عواصف شديدة

تأتي نوة باقي المكنسة في النصف الثاني من نوفمبر، وتستمر 4 أيام أيضًا، مع رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة تؤثر على حركة الملاحة والصيد.

نوة قاسم

نوة قاسم.. من أخطر النوات

نوة قاسم تعتبر من أخطر النوات على الإسكندرية، وتأتي في الأسبوع الأول من ديسمبر وتستمر 5 أيام، تهب خلالها رياح جنوبية غربية وعواصف قوية. سميت النوة باسم صياد يُدعى قاسم تعرض للغرق خلالها.

نوة الفيضة الصغرى.. فيضان البحر

تهب نوة الفيضة الصغرى في النصف الأخير من ديسمبر لمدة 5 أيام، برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وتعرف باسمها لأن البحر يفيض خلالها، مما يمنع ممارسة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج.

نوة عيد الميلاد.. أمطار غزيرة

تأتي نوة عيد الميلاد بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد لدى الأقباط، وتستمر يومين برياح غربية وأمطار شديدة.

نوة رأس السنة.. بداية ممطرة للعام الجديد

تستمر نوة رأس السنة لمدة 4 أيام مع رياح غربية وأمطار غزيرة، وتعتبر أول النوات الممطرة في العام الجديد.

نوة الفيضة الكبرى.. ارتفاع أمواج البحر

تهب نوة الفيضة الكبرى في النصف الأول من يناير لمدة 6 أيام، برياح جنوبية غربية شديدة الأمطار، ويزداد خلالها ارتفاع الأمواج، مما يجعل ممارسة الصيد صعبة.

نوة الغطاس.. رياح غربية ممطرة

تستمر نوة الغطاس 3 أيام في النصف الأخير من يناير، مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، وتتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.

نوة الكرم.. الكريمة في الأمطار والمدة

تهب نوة الكرم في الأيام الأخيرة من يناير لمدة 7 أيام، برياح غربية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في توقف الصيد بسبب شدة الأمواج.

نوة الشمس الصغيرة.. أمطار تحت الشمس الساطعة

تستمر نوة الشمس الصغيرة 3 أيام في منتصف فبراير، مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، مع استمرار سطوع الشمس خلال سقوط الأمطار.

نوة السلوم.. يومين فقط

تهب نوة السلوم في أوائل مارس لمدة يومين برياح جنوبية غربية وأمطار، وسميت بذلك بسبب مصدر الرياح من جهة السلوم.

نوة الحسوم.. برق ورعد شديد

تعتبر نوة الحسوم من أشد النوات في الإسكندرية، وتأتي في الأسبوع الأول من مارس، مصحوبة برق ورعد شديدين وأمطار غزيرة، وهي آخر النوات الممطرة الشديدة.

نوة الشمس الكبرى.. رياح بلا أمطار

تستمر نوة الشمس الكبرى يومين، وتهب رياح شرقية على الإسكندرية بدون أمطار، وسميت بذلك لقوة سطوع الشمس خلالها.

نوة عوة أو برد العجوزة.. آخر النوات الباردة

تهب نوة عوة أو برد العجوزة في الأسبوع الأخير من مارس، برياح شرقية شديدة وتستمر لعدة أيام، وتعد آخر النوات الباردة، مع غموض سبب تسميتها.

