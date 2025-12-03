قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية في محيط لجان الانتخابات بأخميم

أمن سوهاج
أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، يقظة أمنية مكثفة بالتزامن مع سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من ضبط ثلاثة أشخاص بأحد الشوارع المحيطة بإحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة أخميم.

وذلك أثناء تنفيذ حملات المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الأوضاع داخل اللجان وخارجها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد برصد تحركات مريبة لثلاثة أشخاص في محيط إحدى اللجان الانتخابية.

وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في تجهيزها للتوزيع على بعض الناخبين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المركز إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم مبالغ مالية مختلفة الفئات، حيث كشفت التحريات الأولية أن تلك الأموال كانت معدّة لحث عدد من المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين، في محاولة للتأثير على إرادتهم الانتخابية في اليوم الانتخابي داخل المركز.

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يستهدفون عددا من الناخبين المترددين على اللجان، مستغلين الزحام النسبي أمام المدارس التي تُجرى بها العملية الانتخابية، إلا أن يقظة القوات المكلفة بالتأمين حالت دون تنفيذ مخططهم.

كما تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بسوهاج تكثيف تواجدها داخل اللجان وخارجها، مع متابعة دقيقة لأي تحركات قد تهدف إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، لضمان توفير أجواء آمنة وهادئة للناخبين طوال فترة التصويت.

