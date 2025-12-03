رئيس الوزراء: نعمل على تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة ديناميكية تم وضعها منذ 3 سنوات، ولكن بسبب أوضاع المنطقة، كانت الوثيقة في حاجة إلى تطوير وتحديث.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، إن هناك قطاعات هامة ولا بد من دخول القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة.