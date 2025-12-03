مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها حجم من الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل وتابعة لعدة جهات في الدولة.



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" من المهم أن نقوم بتقييم هذه الأراضي ونحدد النشاط المناسب لها للاستفادة من الواجهة شديدة التميز المتواجدة عليها هذه الأراضي ".



وتابع مدبولي :" لما ألاقي الأراضي دي مستغلة في جراجات وهل يعقل هذا الامر وهذه الأراضي متواجدة على كورنيش النيل ".



واكمل مدبولي :" تم حصر الأراضي المتواجدة على كورنيش النيل ونحدد لكل قطعة أرض النشاط المناسب لها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ".



ولفت مدبولي :" نعمل على تعظيم أصول الدولة ونستفيد منها لأن أي نشاط نقوم به على أراضي كورنيش النيل سوف يوفر للدولة الكثير ".

