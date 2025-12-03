دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة سكانَ عقارٍ بحدائق القبة من حريقٍ هائل اندلع في عِشَشٍ خشبية أعلى السطح، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزةُ الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمّن ورودَ بلاغٍ يفيد باندلاع حريق أعلى سطح عقار بشارع الترب في حدائق القبة.

وعلى الفور، انتقلت ثلاثُ سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.