محافظات

ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

مع اقتراب لحظات الحسم، تستعد محافظة سوهاج لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب خلال ساعات قليلة، في أجواء يسودها الترقب والاهتمام بعد إلغاء المرحلة الأولى السابقة في جميع دوائر المحافظة.

وتدخل سوهاج هذه الجولة الانتخابية بجهازية كاملة في 8 دوائر انتخابية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري.

استعدادات مكثفة

وأعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء تجهيز 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب ممن لهم حق التصويت.

وتأتي هذه الجاهزية تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل حرص المحافظة على توفير بيئة انتخابية منظمة تليق بحجم المشاركة المنتظرة.

وكان قد شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بضرورة مراجعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية المقار واللجان، مؤكدًا أن كافة المقار مجهزة وفقًا للكشوف الرسمية المرسلة إلى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بجانب الربط اللحظي مع مركز السيطرة بوزارة الداخلية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان الانتخابية، بدءًا من نقل صناديق الاقتراع وحتى تأمين دخول وخروج الناخبين، كما جرى الانتهاء من توفير كل الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.

كما تم تجهيز أماكن انتظار مظللة أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس، مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهات واضحة لرؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن بتوفير كافة سبل الدعم للقضاة والقوات والناخبين، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بمكانة المحافظة، ويعكس وعي مواطنيها واستعدادهم للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

ومع اكتمال الاستعدادات، تترقب سوهاج الانطلاق الرسمي للانتخابات خلال ساعات قليلة، في مشهد يتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا، خاصة بعد إعادة التصويت في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها سابقًا، مما يجعل هذه الجولة محورية في رسم الخريطة السياسية للمحافظة خلال السنوات القادمة.

