غير السمنة.. الرياضة تحميك من 8 أمراض

تعد ممارسة الرياضة من أكثر العادات الصحية التي تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض بجانب الحفاظ على الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم الأمراض التى تساعد الرياضة في الحماية منها.

الوقاية من الأمراض

تساعد ممارسة النشاط البدني، بغض النظر عن وزنك الحالي، على زيادة مستويات البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة أو الكوليسترول "النافع" وتقليل الدهون الثلاثية غير الصحية. وهذا التأثير المزدوج هو ما يحافظ على تدفق الدم بسلاسة، الأمر الذي يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو ما يطلق عليها اسم الأمراض القلبية الوعائية.

يساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية على منع أو معالجة المشكلات الصحية والمخاوف، ومنها:

السكتة الدماغية.

متلازمة الأيض.

ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري من النوع الثاني.

الاكتئاب.

القلق.

أنواع عديدة من السرطان.

التهاب المفاصل.

السقوط.

الزهايمر وضعف التركيز