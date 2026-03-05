بسبب خلافات الجيرة .. القبض على أطراف مشاجرة بالقليوبية | صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد العقارات بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بتاريخ 25 يناير الماضى بين طرف أول: (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلها) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد" وزوجته "لهما معلومات جنائية" ونجلتيهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثارها بالتعدى بالضرب على بعضهم دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





