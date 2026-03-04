أول اشتباك جوي منذ 40 عاماً.. لحظة فاصلة في حرب إيران

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق طهران، في اليوم الخامس من الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك.

أول اشتباك جوي في الحرب

وتمثل الواقعة أول اشتباك جوي بين المقاتلات في الحرب التي بدأت السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء الإيرانية"، موضحا أن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية (إيرانية) من قبل طائرة حربية (إسرائيلية) من طراز إف 35".

إسرائيل تسقط طائرة مقاتلة لأول مرة

كما أنها المرة الأولى خلال أكثر من 40 عاما، التي تسقط فيها إسرائيل طائرة مقاتلة.

وكانت آخر مرة أسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي مقاتلة في 24 نوفمبر 1985، وذلك خلال اشتباك جوي فوق لبنان، حيث أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 15" طائرتين سوريتين من طراز "ميغ 23".

وبدأ إنتاج "ياك 130" روسية الصنع، في تسعينيات القرن الماضي، وتستخدم هذه الطائرة عادة كطائرة تدريب متقدمة لطياري طائرات "سو 57" الروسية الأكثر تطورا وغيرها من الطائرات المماثلة، لكن يمكن استخدامها أيضا كطائرة هجومية.

سلاح الجو الإيراني

ويعتبر سلاح الجو الإيراني، بما في ذلك مقاتلات "إف 4" و"إف 5"، قديما في معظمه، ولا يضاهي طائرات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35" التي تمتلكها إسرائيل، إلا أن "ياك 130" أكثر تطورا من بعض الطائرات الأخرى، بحسب سكاي نيوز عربيه.

انطلاق الموجة الـ 18 من عملية "الوعد الصادق 4"

و من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة الـ 18 من عملية "الوعد الصادق 4" قد بدأت.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، للأنباء بأن منظومة الدفاع الإسرائيلية "آرو" و"مقلاع داوود" تعرضتا للاختراق؛ والآن إيران تضرب أهدافًا أكثر بعدد أقل من الصواريخ.



وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة «حيتس» أو ما يُعرف بـ«Arrow» ومنظومة «مقلاع داوود» (David’s Sling)، تعرضت لخلل أثَّر على فعاليتها في مواجهة الصواريخ.



وذكرت مجموعة تحليل الحرب التابعة للوكالة الإيرانية - في تقريرها رقم 21 الصادر في اليوم الخامس - أن هذه المنظومات تعتمد على شبكة رادارات بعيدة المدى لرصد الأهداف على مسافات طويلة جدًا، حتى خارج الغلاف الجوي.



وأوضحت أن تعطّل هذه الرادارات التي تكتشف الأهداف على مسافات عدة آلاف الكيلومترات؛ يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع كبير في كفاءة هذه المنظومات، وانخفاض نسبة نجاحها في اعتراض الصواريخ.