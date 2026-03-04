قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول اشتباك جوي منذ 40 عاماً.. لحظة فاصلة في حرب إيران

هاجر رزق

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق طهران، في اليوم الخامس من الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك.

أول اشتباك جوي في الحرب

وتمثل الواقعة أول اشتباك جوي بين المقاتلات في الحرب التي بدأت السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء الإيرانية"، موضحا أن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية (إيرانية) من قبل طائرة حربية (إسرائيلية) من طراز إف 35".

 

إسرائيل تسقط طائرة مقاتلة لأول مرة

كما أنها المرة الأولى خلال أكثر من 40 عاما، التي تسقط فيها إسرائيل طائرة مقاتلة.

وكانت آخر مرة أسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي مقاتلة في 24 نوفمبر 1985، وذلك خلال اشتباك جوي فوق لبنان، حيث أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 15" طائرتين سوريتين من طراز "ميغ 23".

وبدأ إنتاج "ياك 130" روسية الصنع، في تسعينيات القرن الماضي، وتستخدم هذه الطائرة عادة كطائرة تدريب متقدمة لطياري طائرات "سو 57" الروسية الأكثر تطورا وغيرها من الطائرات المماثلة، لكن يمكن استخدامها أيضا كطائرة هجومية.

سلاح الجو الإيراني

ويعتبر سلاح الجو الإيراني، بما في ذلك مقاتلات "إف 4" و"إف 5"، قديما في معظمه، ولا يضاهي طائرات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35" التي تمتلكها إسرائيل، إلا أن "ياك 130" أكثر تطورا من بعض الطائرات الأخرى، بحسب سكاي نيوز عربيه.

انطلاق الموجة الـ 18 من عملية "الوعد الصادق 4"

و من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة الـ 18 من عملية "الوعد الصادق 4" قد بدأت.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، للأنباء بأن منظومة الدفاع الإسرائيلية "آرو" و"مقلاع داوود" تعرضتا للاختراق؛ والآن إيران تضرب أهدافًا أكثر بعدد أقل من الصواريخ.


وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة «حيتس» أو ما يُعرف بـ«Arrow» ومنظومة «مقلاع داوود» (David’s Sling)، تعرضت لخلل أثَّر على فعاليتها في مواجهة الصواريخ.


وذكرت مجموعة تحليل الحرب التابعة للوكالة الإيرانية - في تقريرها رقم 21 الصادر في اليوم الخامس - أن هذه المنظومات تعتمد على شبكة رادارات بعيدة المدى لرصد الأهداف على مسافات طويلة جدًا، حتى خارج الغلاف الجوي.


وأوضحت أن تعطّل هذه الرادارات التي تكتشف الأهداف على مسافات عدة آلاف الكيلومترات؛ يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع كبير في كفاءة هذه المنظومات، وانخفاض نسبة نجاحها في اعتراض الصواريخ.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

الإسماعيلي

محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي النادي الإسماعيلي قبل مواجهة النادي المصري

عيد ميلاد شيكابالا

اخويا.. أحمد فتوح يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

الزمالك

جلسة تحفيزية في الزمالك قبل مواجهة الاتحاد.. وتعافي جابر وكايد يدعم الصفوف

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

