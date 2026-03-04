بريطانيا تكشف مفاجأة.. الطائرة الشبحية التي هاجمت قاعدتنا العسكرية في قبرص لم تُطلق من إيران

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم الذي استهدف قاعدتها العسكرية في قبرص لم يكن مصدره إيران.







وأكدت الوزارة أن الطائرة بدون طيار المشابهة لطائرة "شاهد"، التي استهدفت قاعدة القوات الجوية الملكية في أكروتيري منتصف ليل 2 مارس، لم تُطلق من إيران.





وأضافت الوزارة في بيان نشر على منصة أكس اليوم الأربعاء، أن طائرات تايفون وإف-35 بي التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني واصلت خلال الليل عملياتها الجوية الدفاعية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بدعم من طائرة فوييجر للتزود بالوقود جواً، دفاعاً عن المصالح البريطانية وحلفائها.







و في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة قد يكون إيرانيا استهدف قاعدة "أيه إف أكروتيري" الجوية الملكية في جزيرة قبرص.





ونقلت وكالة "The Independent" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "تستجيب قواتنا المسلحة لهجوم مشتبه به بطائرة مسيرة على قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص، والذي وقع عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي".





وأضاف المتحدث أن "إجراءات حماية القوات في المنطقة في أعلى مستوياتها، وقد تحركت القاعدة للدفاع عن أفرادنا".





ووصف المسؤول العسكري الموقف بأنه لا يزال "قائماً ومتطوراً"، متعهداً بتقديم المزيد من المعلومات "في الوقت المناسب".





ووفقاً لمصادر مطلعة، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين، إلا أنه خلّف "أضراراً طفيفة" في المنشأة.