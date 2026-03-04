الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع رغم توترات الشرق الأوسط

أ ش أ

اختتمت الأسهم الأوروبية والأمريكية تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع ملحوظ، في ظل استمرار المتعاملين في متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر ستوكس أوروبا 600 ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مع صعود جميع البورصات الرئيسية في القارة، وفقا لشبكة " سي إن بي سي".

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% بعد جلسة متقلبة أمس الثلاثاء.

وأنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي التعاملات عند 8167.73 نقطة بارتفاع 0.79%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني 1.74% ليصل إلى 24205.36 نقطة.

وفي إسبانيا، قفز مؤشر إيبيكس 35 بنسبة 2.49%، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع "كل التجارة مع إسبانيا" عقب رفض مدريد السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعدها في ضربات ضد إيران.

وفي خطاب متلفز، جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقاداته للعمليات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، واصفاً إياها بأنها "كارثة" ومقارناً إياها بغزو العراق مطلع الألفية.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التعرفة الجمركية العالمية الجديدة البالغة 15% ستُطبّق هذا الأسبوع، متوقعاً عودة الرسوم إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر. وقال: "من اعتقادي القوي أن معدلات الرسوم ستعود إلى مستواها القديم خلال خمسة أشهر".

وسعى بيسنت إلى تهدئة المخاوف بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى إجراءات حكومية لضمان استقرار شحنات الخام عبر الخليج. وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء توفير تأمين لناقلات النفط في مضيق هرمز، مع استعداد البحرية الأميركية لمرافقتها "إذا لزم الأمر".

وتراجعت أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت 0.4% إلى 81.09 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس 74.10 دولار.

وارتفعت أسهم نوفو نورديسك 6%، فيما قفزت أسهم لوتوماتيكا في ميلانو 15% بعد نتائج قوية، في حين تراجعت أسهم وير جروب البريطانية 10.6%.