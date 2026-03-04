قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أخبار العالم

الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع رغم توترات الشرق الأوسط

أ ش أ

اختتمت الأسهم الأوروبية والأمريكية تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع ملحوظ، في ظل استمرار المتعاملين في متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر ستوكس أوروبا 600 ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مع صعود جميع البورصات الرئيسية في القارة، وفقا لشبكة " سي إن بي سي".

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% بعد جلسة متقلبة أمس الثلاثاء.

وأنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي التعاملات عند 8167.73 نقطة بارتفاع 0.79%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني 1.74% ليصل إلى 24205.36 نقطة.

وفي إسبانيا، قفز مؤشر إيبيكس 35 بنسبة 2.49%، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع "كل التجارة مع إسبانيا" عقب رفض مدريد السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعدها في ضربات ضد إيران.

وفي خطاب متلفز، جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقاداته للعمليات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، واصفاً إياها بأنها "كارثة" ومقارناً إياها بغزو العراق مطلع الألفية.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التعرفة الجمركية العالمية الجديدة البالغة 15% ستُطبّق هذا الأسبوع، متوقعاً عودة الرسوم إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر. وقال: "من اعتقادي القوي أن معدلات الرسوم ستعود إلى مستواها القديم خلال خمسة أشهر".

وسعى بيسنت إلى تهدئة المخاوف بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى إجراءات حكومية لضمان استقرار شحنات الخام عبر الخليج. وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء توفير تأمين لناقلات النفط في مضيق هرمز، مع استعداد البحرية الأميركية لمرافقتها "إذا لزم الأمر".

وتراجعت أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت 0.4% إلى 81.09 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس 74.10 دولار.

وارتفعت أسهم نوفو نورديسك 6%، فيما قفزت أسهم لوتوماتيكا في ميلانو 15% بعد نتائج قوية، في حين تراجعت أسهم وير جروب البريطانية 10.6%.

الأسهم الأوروبية الأمريكية تعاملات ارتفاع تطورات الحرب الشرق الأوسط

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
فورمولا-1
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
سيارات
