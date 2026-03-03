قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

استخراج رخصة موتوسيكل
استخراج رخصة موتوسيكل
رشا عوني

يبحث الشباب عن طريقة استخراج رخصة موتوسيكل جديد والأوراق المطلوبة لذلك، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من التسهيلات بـ استخراج رخصة قيادة ، لكن بشرط ألا يقل عمر صاحب الموتوسيكل عن 18 عام، ي يستطيع استخراج رخصة قيادة دراجة نارية.

استخراج رخصة قيادة موتوسيكل جديد

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.
2. سداد الرسوم المقررة لاستخراج قيادة دراجة نارية.
3. ملء البيانات المطلوبة.
4. التوجه إلى مكان التصوير لتسجيل البيانات.
5. تسليم حافظة البيانات إلى الموظف المختص لاستكمال الإجراءات.

طريقة استخراج رخصة موتوسيكل في مصر 2025 - النافذة الاخبارية

 

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل؟

  • بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.
  • شهادتان طبيتان (باطنة – نظر) موضح بهما فصيلة الدم.
  • أصل شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.
  • عدد 4 صور شخصية حديثة.
  • شراء نموذج 256 من وحدة المرور. 

شروط استخراج رخصة موتوسيكل

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط لاستخراج رخصة الموتوسيكل، تشمل:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
    الحصول على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية.
  • اجتياز الاختبار النظري في قواعد وآداب المرور.
  • اجتياز الاختبار العملي للقيادة.
  • عدم صدور أحكام جنائية أو وجود سوابق مخلة بالشرف.
  • اجتياز اختبار الإشارات المرورية.

ما هي تكلفة استخراج رخصة دراجة نارية؟

رسوم استخراج رخصة موتوسيكل

تبلغ إجمالي تكلفة استخراج رخصة الموتوسيكل حوالي 1160 جنيهًا مصريًا، وتشمل:

الكشف الطبي: 285 جنيهًا

ملف الترخيص: 30 جنيهًا

نموذج رخصة أول مرة: 160 جنيهًا

حافظة بيانات: 185 جنيهًا

ضريبة: 150 جنيهًا

رسوم استخراج الرخصة: 350 جنيهًا

نموذج مرور 256: 6.5 جنيه

نموذج اختبار شهري: 10 جنيهات


استخراج رخصة موتوسيكل جديد

لترخيص دراجة نارية لأول مرة في مصر، يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا، وحصولك على مؤهل دراسي، وتقديم شهادتين طبيتين (نظر وباطنة)، و4 صور شخصية، وبطاقة رقم قومي سارية. التوجه لوحدة المرور التابعة لمحل إقامتك، شراء نموذج 256، اجتياز الاختبار العملي والنظري، وسداد رسوم تقدر بـ 1160 جنيهًا تقريبًا. 

مدة استخراج رخصة دراجة نارية

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية أكثر من 3 ساعات داخل وحدة المرور، بداية من الاختبارات وسداد الرسوم، وحتى استلام الرخصة في نفس اليوم.

استخراج رخصة موتوسيكل طريقة استخراج رخصة موتوسيكل شروط استخراج رخصة موتوسيكل استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أول مرة استخراخ رخصة قيادة

