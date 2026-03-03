الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

يبحث الشباب عن طريقة استخراج رخصة موتوسيكل جديد والأوراق المطلوبة لذلك، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من التسهيلات بـ استخراج رخصة قيادة ، لكن بشرط ألا يقل عمر صاحب الموتوسيكل عن 18 عام، ي يستطيع استخراج رخصة قيادة دراجة نارية.

استخراج رخصة قيادة موتوسيكل جديد

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سداد الرسوم المقررة لاستخراج قيادة دراجة نارية.

3. ملء البيانات المطلوبة.

4. التوجه إلى مكان التصوير لتسجيل البيانات.

5. تسليم حافظة البيانات إلى الموظف المختص لاستكمال الإجراءات.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل؟

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.

شهادتان طبيتان (باطنة – نظر) موضح بهما فصيلة الدم.

أصل شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

عدد 4 صور شخصية حديثة.

شراء نموذج 256 من وحدة المرور.

شروط استخراج رخصة موتوسيكل

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط لاستخراج رخصة الموتوسيكل، تشمل:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الحصول على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية.

اجتياز الاختبار النظري في قواعد وآداب المرور.

اجتياز الاختبار العملي للقيادة.

عدم صدور أحكام جنائية أو وجود سوابق مخلة بالشرف.

اجتياز اختبار الإشارات المرورية.

ما هي تكلفة استخراج رخصة دراجة نارية؟

رسوم استخراج رخصة موتوسيكل

تبلغ إجمالي تكلفة استخراج رخصة الموتوسيكل حوالي 1160 جنيهًا مصريًا، وتشمل:

الكشف الطبي: 285 جنيهًا

ملف الترخيص: 30 جنيهًا

نموذج رخصة أول مرة: 160 جنيهًا

حافظة بيانات: 185 جنيهًا

ضريبة: 150 جنيهًا

رسوم استخراج الرخصة: 350 جنيهًا

نموذج مرور 256: 6.5 جنيه

نموذج اختبار شهري: 10 جنيهات



مدة استخراج رخصة دراجة نارية

مدة استخراج رخصة دراجة نارية

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية أكثر من 3 ساعات داخل وحدة المرور، بداية من الاختبارات وسداد الرسوم، وحتى استلام الرخصة في نفس اليوم.