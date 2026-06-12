قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول الفيديو .. القبض على صاحب محل يبيع سترات واقية للرصاص وجرابات طبنجات
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب صباح الغد.. ويتوجه إلى سياتل مساءً
أبوبكر القربي: صدام حسين تمسك بسيادة العراق وطلب من علي صالح الحفاظ على وحدة اليمن
علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة
قرار عاجل من الرقابة المالية بشأن تعويضات أسر ضحايا حادث قطار السويس
إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد الطرح العام الأولي لشركة (سبيس إكس)
بعثة فلسطين في جنيف تحذر من تهجير قسري واسع بالضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي عاجل
نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟
كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448؟.. موعد صيام عاشوراء وفضائله وأفضل الأعمال المستحبة
رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه
حسام موافي: الحج هذا العام كأنه الساحل الشمالي من شدة التنظيم والراحة
هالاند الغلابة.. فيفا يتغزل في حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جدل تقني واسع النطاق حول اعتماد أبل على خوارزميات Gemini لتطوير مساعدها الذكي Siri AI

Gemini
Gemini
احمد الشريف

أثار إعلان شركة أبل الأمريكية الأخير عن معايير تشغيل جيلها البرمجي الجديد حالة عارمة من الانقسام والجدل المستمر بين كبار محللي البيانات ومراجعي الهاردوير حول العالم لعام 2026.

وتركزت الخلافات الاستخباراتية الفنية حول مدى عمق تبعية واعتماد أبل على النماذج اللغوية الكبيرة "Gemini" المطورة من قبل غريمتها التقليدية "جوجل"، من أجل صقل ميزات وأكواد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعد الصوتي المحدث كلياً "Siri AI".

مخاوف الاستقلالية الهندسية وسيادة السيليكون داخل كوبيرتينو

تستهدف تحليلات الخبراء تفكيك الأبعاد البنائية لهذه الشراكة غير المتوقعة وسط مخاوف حادة من تراجع السيادة الهندسية للعملاق الأمريكي.

ويرى قطاع من المحللين لعام 2026 أن لجوء أبل للاستعانة بسحابة جوجل لتمرير الأوامر الحوسبية المعقدة يمثل اعترافاً ضمنياً بتأخر مختبراتها العصبية في مجالات نماذج التوليد الفائق، وهو ما قد يهدد استقلالية النظام البيئي للآيفون ويضعه تحت رحمة الخوارزميات البديلة بنسبة مخاطرة تسويقية تبلغ 100%.
 

أتمتة الفصل الحوسبي لحماية البيانات الحساسة للمستعملين

تمنح أبل منظومة الأمان والخصوصية خط دفاع استباقي خارق يقوم على الفصل الميكانيكي والبرمي للمعاملات.

وحرص مبرمجو الشركة على طمأنة الأسواق بتأكيد أن الاعتماد على "Gemini" يقتصر فقط على طلبات البحث العامة والضخمة التي يعجز العتاد المحلي عن حلها، بينما تتولى الشفرات المحلية لـ "Apple Intelligence" أتمتة قراءة سياق الشاشة وحماية الصور والبيانات الشخصية كيميائياً وفنياً داخل شرائح الهاتف دون أي نفاذ خارجي.
 

انعكاسات اقتصادية وصراع تسعير يترقبه قطاع الاتصالات بمصر

تفتح هذه الشراكة الثنائية المثيرة آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يترقبها رواد الأعمال وموزعو الهواتف الذكية في مصر لعام 2026.

ويرى متخصصو البرمجيات محلياً أن دمج قدرات جوجل الفائقة داخل واجهة سيري سيعطي أجهزة الآيفون تفوقاً درامياً في فهم المتطلبات والأنماط اللغوية العربية المحلية، مما يرفع القيمة التشغيلية للهاتف لدى المستهلك المصري، ويشعل معركة تنافسية شرسة تطال قطاع مبيعات الأجهزة الرائدة بالأسواق.

ويبرهن الجدل المشتعل حول استعانة أبل بنماذج "Gemini" على أن صناعة التكنولوجيا لعام 2026 غادرت عصور الاحتكار المغلق لتتحول إلى بيئات تكتلية نفعية معقدة؛ ومع استمرار تدفق مراجعات المطورين للنسخ التجريبية.

ويستعد قطاع الهواتف النخبوية لمنعطف برمي مستدام يؤكد أن حسم الصدارة الافتراضية لم يعد يرتبط بقوة العتاد وحده، بل بعبقرية بناء الشراكات الاستراتيجية الصالحة لتأمين مستقبل الحوسبة عالمياً.

Gemini جوجل Siri AI ai

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

رصف شوارع الاسكندرية

رفع كفاءة كوبري أبيس ورصف الشوارع وترميم الحفر ببعض مناطق الإسكندرية

قافلة طبية بقنا

توقيع217 كشفًا و67 عملية جراحية و90 نظارة مجانية خلال قافلة تمكين بنجع حمادى| صور

الجولة

شاهد .. وزير الري في زيارة مهمة للإسماعيلية لهذا السبب

بالصور

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد