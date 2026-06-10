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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"جوجل" تدمج نموذج "Gemini 3.5" وترقية "Anti-Gravity" في منصة "NotebookLM"

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية قفزة برمجية غير مسبوقة تضع حداً للمقارنات التقليدية بين المنصات البحثية والإنتاجية لعام 2026.

ونشر موقع "Ars Technica" التقني الشهير تقريراً مفصلاً كشف فيه عن دمج جوجل لنموذجها الذكي الأحدث والأقوى Gemini 3.5، بالتوازي مع ترقية برمجية خارقة وغير متوقعة حملت اسم "Anti-Gravity" (مضاد الجاذبية)، والموجهة كلياً لتطوير أداء منصة تنظيم الملاحظات والأبحاث الشهيرة "Google NotebookLM".

تكامل نموذج Gemini 3.5 لفرز وتحليل آلاف الوثائق بلحظة واحدة

تستهدف الترقية العصبية المحدثة منح الباحثين والطلاب وصناع المحتوى قدرة استثنائية على إدارة كميات مرعبة من البيانات والملفات المعقدة.

وتمنح هندسة "Gemini 3.5" نظام المنصة القدرة الفورية على استيعاب وتلخيص آلاف الصفحات والكتب والملفات الصوتية في ثوانٍ معدودة، مع صياغة روابط منطقية تفاعلية بين مصادر المعلومات المتعددة وتقديم إجابات ذكية وخلاصات روعة بدقة كفاءة تشغيلية بلغت 100%.

ترقية "Anti-Gravity" لإنهاء فوضى الواجهات وترتيب الأفكار بحرية

تمنح تكنولوجيا "Anti-Gravity" الجديدة واجهة مستخدم "NotebookLM" أبعاداً حركية وبصرية ثورية تكسر جمود القوالب الرقمية القديمة.

وحرص مصممو البرمجيات في جوجل لعام 2026 على جعل بطاقات الملاحظات والأفكار والمذكرات تطفو وتتحرك بمرونة مطلقة على الشاشة وتتجاوب حركياً مع إيماءات المستخدم، مما يسهل عملية الربط البصري والذهني بين الأفكار المتباعدة، وإعادة تنظيم وهيكلة المشاريع الضخمة كيميائياً وفنياً بدون أي تعقيد.

طفرة بحثية وتنظيمية ممتازة ينتظرها مجتمع الصحافة والطلاب بمصر

تفتح هذه الانفراجة البرمجية الفائقة آفاقاً عملية وتسويقية واسعة النطاق يترقبها مبرمجو السحابة والطلاب والصحفيون المستقلون في مصر والعالم العربي لعام 2026. 

ويرى مراجعو الهاردوير والأنظمة محلياً أن دمج "Gemini 3.5" في أداة "NotebookLM" المجانية يمثل الحل السحري الأوفر مالياً للشباب المصريين، حيث يعفيهم من تكاليف الاشتراكات السنوية للمنصات البديلة، ويمنحهم وكيل ذكاء اصطناعي محلياً وقادراً على توليد أفكار وتقارير استقصائية فائقة الدقة والروعة.

يبرهن الكشف الرسمي عن ميزات "NotebookLM" الجديدة على أن معركة التنافسية الرقمية لعام 2026 غادرت غرف الدردشة التقليدية لترتكز حول أدوات الإنتاجية الحقيقية؛ ومع تسارع وتيرة التحديثات عبر خوادم جوجل.

يستعد قطاع معالجة البيانات لاستقبال منعطف برمي تاريخي يؤكد أن الابتكار المستدام والتكامل اللحظي بين خوارزميات الحوسبة العصبية هما الحصن الدفاعي الأول لحسم صدارة المشهد التكنولوجي العالمي.

جوجل Gemini 35 Gemini NotebookLM نموذج Gemini 35

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