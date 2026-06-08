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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Starlink تكشف كواليس صفقة تاريخية بين جوجل وSpaceX بمليار دولار شهريا

SpaceX
SpaceX
احمد الشريف

فجرت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص أضخم اتفاقية حوسبة سحابية في تاريخ قطاع الفضاء والإنترنت.

وأكد التقرير المالي والاستخباري المنشور اليوم لعام 2026، أن شركة "جوجل" (Google) أبرمت صفقة تجارية خارقة ستقوم بموجبها بدفع ما يقرب من مليار دولار شهرياً لصالح شركة "سبيس إكس" (SpaceX) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك لدمج خوادم "Google Cloud" كقاعدة تشغيلية أساسية لخدمات الإنترنت الفضائي عبر شبكة أقمار "ستارلينك" العملاقة.

تكامل حوسبي فائق لخفض زمن استجابة الإنترنت الفضائي

تستهدف الشراكة الاستراتيجية بين عملاقي التقنية والفضاء دمج مراكز البيانات الأرضية التابعة لجوجل مباشرة مع شبكة الأقمار الصناعية المنتشرة في المدار المنخفض.

وتمنح هذه المعمارية الهندسية المحدثة لعام 2026 شبكة "ستارلينك" القدرة الفورية على معالجة البيانات اللحظية للمستخدمين عبر السحابة الأرضية بسرعة فائقة، مما يساهم في خفض زمن الاستجابة (Latency) وإنهاء التذبذب الشبكي بنسبة كفاءة تبلغ 100%، لاسيما في المناطق النائية والقطاعات الحيوية مثل الطيران والنقل البحري.

أتمتة البيانات بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحولات المدارية

تمنح جوجل عتاد "SpaceX" حزمة متطورة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة التدفق الرقمي في الفضاء.

وحرص مصممو الشبكات على توظيف الخوارزميات البرمجية للتنبؤ بحالات الطقس السيئ والتحولات المدارية المفاجئة للأقمار، حيث ستتولى سحابة جوجل توجيه حركة البيانات كيميائياً وفنياً بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية بدون أي تدخل بشري، مما يضمن استمرارية الخدمة بنقاء تشغيلي كامل تحت وطأة تقلبات الغلاف الجوي.

طفرة تكنولوجية مرتقبة وتأثيرات واسعة داخل السوق المصرية

تفتح هذه الصفقة المليارية آفاقاً اقتصادية وتقنية واسعة النطاق يترقبها قطاع الاتصالات والمؤسسات الرقمية في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الشبكات محلياً أن دمج قدرات "Google Cloud" مع "Starlink" سيسرع من كفاءة خدمات الإنترنت الفضائي الموجهة لقطاعات الأعمال والمشروعات القومية العملاقة في المناطق الصحراوية والحدودية بمصر، كما يمنح مبرمجي السحابة المحليين بيئة عمل عالمية أكثر مرونة واستقراراً.

يبرهن التعاون التاريخي غير المسبوق بين جوجل و"SpaceX" لعام 2026 على أن الهيمنة على خدمات الإنترنت المستقبلي باتت ترتكز على التحالف بين عمالقة الأرض والفضاء؛ ومع بدء التدفق المالي اللوجستي لهذه الاتفاقية الخارقة.

يستعد قطاع الحوسبة السحابية لولادة معايير اتصال فائقة السرعة تؤكد أن الابتكار العتادي والبرمي المستدام هو الحصن الدفاعي الأول لتأمين سلامة واستمرارية الاتصالات المعاصرة عالمياً.

SpaceX سبيس إكس Google جوجل

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