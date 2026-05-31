قفزة قياسية في تحميلات محرك البحث «DuckDuckGo» على حساب «جوجل»

سجّل محرك البحث الشهير "داك داك جو" (DuckDuckGo) قفزة قياسية وغير مسبوقة في معدلات تحميل وتثبيت تطبيقه عبر الهواتف الذكية والحواسب الشخصية.

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "Futurism" العالمي المتخصص، بأن هذه الطفرة المفاجئة تأتي بالتزامن مع حالة من الاستياء المتزايد بين المستخدمين عقب دمج شركة جوجل لميزات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الإجبارية داخل نتائج بحثها التقليدية، مما دفع الملايين للهروب نحو المنصات البديلة التي تحترم الخصوصية لعام 2026.

استياء جماهيري من إجابات الذكاء الاصطناعي الارتجالية

تستهدف موجة الهجرة الرقمية الجديدة العثور على منصات بحثية تقدم نتائج تقليدية ومباشرة دون حشو برمي.

وأوضح التقرير الفني أن تفعيل جوجل لميزة التلخيص التلقائي بالذكاء الاصطناعي في واجهة نظامها تسبب في عرض إجابات غير دقيقة ومضللة في كثير من الأحيان، فضلاً عن استهلاكها لمساحات ضخمة من شاشات الهواتف، مما أثار حفيظة الباحثين عن السرعة والروابط الموثوقة والمباشرة لسطر المعلومات الأصلي.

الخصوصية الكاملة وحظر تتبع البيانات يمنحان التميز

تمنح المعمارية البرمجية لمحرك "DuckDuckGo" المستهلكين ميزات أمنية صارمة تفتقر إليها المحركات التقليدية.

وحرص مصممو التطبيق على بناء بيئة تصفح تمنع كلياً تتبع البيانات الشخصية، أو حفظ سجلات البحث اللحظية، أو بيع ملفات تعريف الارتباط للشركات الإعلانية، مما يضمن تصفحاً آمناً ومستقلاً بنسبة 100% يمنع استغلال خوارزميات المعالجة العصبية في بناء ملفات ترويجية موجهة للمستخدم دون رغبته.

بديل تكنولوجي آمن يحظى باهتمام

تفتح هذه الطفرة الرقمية آفاقاً واعدة لزيادة الوعي الأمني والخصوصية الرقمية بين أوساط الشباب والمحترفين في السوق المصرية والشرق الأوسط.

وتوقع خبراء تقنية المعلومات لعام 2026 أن يستمر النمو التصاعدي لتحميلات التطبيقات البديلة، لاسيما مع زيادة سرعة استجابة "داك داك جو" في معالجة الاستعلامات باللغة العربية، وتقديم واجهات تصفح خفيفة ومريحة للهواتف الذكية لا تستنزف موارد البطارية أو كفاءة معالجة العتاد.

يبرهن الانتعاش القياسي لمحرك البحث "DuckDuckGo" على أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأساسية دون دراسة لرغبات الجمهور قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً لقلاع التكنولوجيا؛ ومع استمرار تحول موازين القوى الرقمية لعام 2026.

ستبقى حماية الخصوصية وحرية الاختيار وتوفير تجربة استخدام سلسة ونظيفة هي الرهان الحقيقي للاستحواذ على ثقة المستهلك المعاصر عالمياً ومحلياً.