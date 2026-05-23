جوجل يبدأ اختبار عناصر تحكم جديدة للمشغلات الصوتية في أندرويد 17

بدأت شركة جوجل الأمريكية رسمياً اختبار تصميم ثوري ومحسن لعناصر التحكم في الوسائط والمشغلات الصوتية ضمن النسخ التجريبية الأولى لنظام التشغيل المرتقب "أندرويد 17" (Android 17).

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "Android Police" المتخصص، بأن التعديل البرمجي الجديد يستهدف إعادة صياغة واجهة المستخدم الرسومية داخل لوحة الإشعارات وشاشة القفل، لتوفير تجربة استماع تفاعلية وأكثر سلاسة لعام 2026.

إعادة هندسة الواجهة البصرية للمشغلات الصوتية

تستهدف جوجل من خلال لغة التصميم الجديدة تبسيط الوصول للأزرار الأساسية وحظر التشتت البصري أثناء تشغيل الموسيقى أو مقاطع البودكاست؛ وحرص مهندسو الواجهات بالشركة على تكبير أزرار التشغيل، والإيقاف المؤقت، والتنقل بين المسارات الصوتية، مع دمج شريط تقدم الأغنية (Seek Bar) بأسلوب انسيابي يتفاعل لحظياً مع النبضات الصوتية، مما يمنح واجهة الهاتف مظهراً يضاهي التطبيقات الاحترافية المستقلة.

تسهيل نقل البث الصوتي بين الأجهزة الذكية

تمنح البرمجيات المطورة لنظام "أندرويد 17" المستخدمين مرونة فائقة عند تحويل تيار البث الصوتي (Media Output Switcher) إلى الملحقات الخارجية؛ وبموجب التحديث الجديد، تم دمج زر تبديل الوسائط في قلب المشغل ليتيح بنقرة واحدة نقل الصوت من سماعات الهاتف إلى سماعات الأذن اللاسلكية أو مكبرات الصوت المنزلية الذكية وشاشات التلفاز، مع إظهار النطاق الترددي للشبكة ومستوى شحن بطارية الأجهزة المتصلة بدقة تامة.

تكامل ذكي مع ميزة الألوان الديناميكية للأندرويد

تعتمد البنية البرمجية لعناصر التحكم الجديدة على التوافق المطلق مع محرك الألوان الديناميكي "Material You" لتعزيز المظهر البصري لشاشات الهواتف.

وسيقوم مشغل الوسائط تلقائياً بسحب الألوان السائدة من غلاف الألبوم أو الأغنية التي يتم الاستماع إليها، ليقوم بتلوين خلفية المشغل والأزرار بتدرجات متناسقة ومريحة للعين، مما يضمن لمستخدمي الفئات المختلفة في مصر والعالم العربي تجربة استخدام راقية وموحدة على الهواتف الذكية.

يبرهن اهتمام جوجل بتطوير أدوات تشغيل الصوت على أن منظومة الأندرويد لعام 2026 باتت تركز على تلبية أدق تفاصيل الاستخدام اليومي بجانب ميزات الذكاء الاصطناعي؛ ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للنظام، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه اللمسات الابتكارية في رفع مستويات رضا المستخدمين وتوسيع الفجوة التقنية مع أنظمة التشغيل المنافسة.