جوجل تبدأ رسميا إطلاق التحديث البصري الجديد لأيقونات تطبيقاتها على أندرويد

بدأت شركة جوجل الأمريكية إطلاق تحديث بصري شامل ومحسّن بشكل كبير لأيقونات تطبيقاتها الشهيرة على الهواتف الذكية، تزامناً مع خطتها الأوسع لتطوير لغة التصميم الخاصة بنظام أندرويد.

وأفاد تقرير نشره موقع "Engadget" التقني، بأن التصميمات الجديدة وصلت بالفعل لعدد من المستخدمين حول العالم، مستهدفة تبسيط المظهر الخارجي للتطبيقات وجعلها أكثر حيوية وملاءمة لواجهات الشاشات الحديثة لعام 2026.

تغيير فلسفة الألوان والتخلص من التعقيد البصري

تستهدف جوجل من خلال هذه الخطوة التخلّص من التعقيد البصري والظلال الزائدة التي ميزت التصميمات السابقة؛ وحرص مصممو الواجهات بالشركة على دمج الألوان الأربعة الأساسية للشعار (الأحمر، الأزرق، الأخضر، والأصفر) بأسلوب أكثر سلاسة وتناسقاً، مما يمنح أيقونات خدمات حيوية مثل "Google Maps" و"Gmail" و"Photos" مظهراً مسطحاً وعصرياً يسهل التعرف عليه فوراً بمجرد النظر إلى شاشة الهاتف.

تكامل ذكي مع ميزة الألوان الديناميكية للأندرويد

تمنح الهيكلية الجديدة للأيقونات توافقاً كاملاً مع نظام الألوان الديناميكي "Material You" المدمج في الهواتف الذكية.

وبموجب هذا التحديث البرمجي، ستتغير ألوان أيقونات تطبيقات جوجل تلقائياً لتتناسب مع لون خلفية الشاشة والسمة (Theme) العام للمستخدم، سواء عند تفعيل الوضع الليلي أو النهاري، مما يحقق وحدة بصرية متكاملة ومريحة للعين، ويقلل من استهلاك موارد الذاكرة العشوائية أثناء التنقل بين الواجهات.

طرح تدريجي للمستخدمين عبر متجر جوجل بلاي

تخطط الشركة الأمريكية لتوفير التصميمات الجديدة لكافة المستخدمين بشكل تدريجي عبر تحديثات الخادم والتطبيقات من خلال متجر "Google Play"؛ وأوضح الخبراء الفنيون أن التحديث لن يقتصر على الهواتف الرائدة فحسب، بل سيشمل كافة الأجهزة العاملة بإصدارات أندرويد الحديثة، لضمان حصول مستخدمي الفئات الاقتصادية والمتوسطة في مصر والوطن العربي على نفس التجربة البصرية الراقية والحديثة بدون أي تأثير على سرعة أداء الأجهزة.

خاتمة

يبرهن إطلاق جوجل للأيقونات الجديدة على أن التفاصيل البصرية الصغيرة تلعب دوراً محورياً في تحسين تجربة الاستخدام اليومية؛ ومع اكتمال وصول التحديث لجميع الهواتف خلال الأيام القليلة القادمة، ستكتسي شاشات الأندرويد بمظهر أكثر أناقة وعصرية يعكس التطور البرمجي المستمر الذي تقوده الشركة لتعزيز مكانتها في سوق أنظمة التشغيل عالمياً.