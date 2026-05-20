محلل رياضي: مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا «صعبة».. والتفاصيل التكتيكية ستحسم المُواجهة

أكد المحلل الرياضي، شادي جودة، أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المرتقبة ستكون صعبة للغاية، في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين ورغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

وأوضح شادي جودة، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، أن سيراميكا كليوباترا يعتمد بشكل أساسي على التحولات الهجومية السريعة، وهو ما يمنحه خطورة كبيرة في الهجمات المُرتدة.

وأضاف أن الزمالك يعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1، إلى جانب الكرات الطويلة التي تساعده في اختراق الدفاعات المنظمة، مشيرًا إلى أن التفاصيل التكتيكية ستكون كلمة الحسم في هذه المواجهة.