الاتحاد الأوروبي يُقر اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة | تفاصيل

اتفق المفاوضون الأوروبيون، مساء الثلاثاء، على تنفيذ الاتفاقية التجارية المثيرة للجدل التي أُبرمت الصيف الماضي مع الولايات المتحدة إلا أن الاتفاقية، التي وُقّعت في مدينة تيرنبيري الاسكتلندية، تبقى هشةً طالما استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي.

وتوصل الدبلوماسيون وأعضاء البرلمان الأوروبي، مساء الثلاثاء، إلى اتفاق لتنفيذ الاتفاقية المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تُلغي الرسوم الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية المستوردة إلى أوروبا.

واختُتمت المفاوضات بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سيارات الاتحاد الأوروبي إذا لم يُنفّذ الأوروبيون الاتفاقية، التي أبرمها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري، اسكتلندا، الصيف الماضي، بحلول 4 يوليو.

وترفع ما يُسمى بـ"اتفاقية تيرنبيري"، التي انتقدها أعضاء البرلمان الأوروبي لعدم توازنها، الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي إلى 15%.