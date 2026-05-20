العرض الخاص لفيلم «سفن دوجز» .. تركي آل الشيخ يعلن وصول النجم العالمي مارتن لورنس للقاهرة|صور

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن وصول النجم العالمي مارتن لورنس بطل سلسلة Bad Boys للقاهرة لحضور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز.

ويجمع العمل كوكبة عالمية تضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي «ذا ماتريكس ريـلود»، نجم بوليوود سلمان خان سلسلة «تايغر»، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت «فاستاف: ذارياليتي»، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ «مورتال كومبات»، إلى جانب النجمتين تارا عماد «الفيل الأزرق 2» وساندي بيلا «فرانكلِن» كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب بدور اللواء صبري، ليعد الإعلان التشويقي بملحمة سينمائية تمزج التشويق الهوليوودي بالنَبض العربي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.

فيلم الأكشن المرتقب "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

يضم فريق عمل سفن دوجز نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die و Ms. Marvel، مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips.