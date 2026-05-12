قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى
الاحتلال يضيق على الفلسطينيين خلال صلاتهم الفجر بالمسجد الأقصى.. ويعتقل عددا منهم في الضفة
مبعوث ترامب السياحي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي
أسعار العملات العربية في مصر الآن
الشراء أونلاين.. مهلة قانونية لاسترجاع السلع دون مبرر
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفرافرة ديروط
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 12 مايو
حكم اشتراك شخصين في سُبع بقرة بالأضحية .. الإفتاء توضح
أهمل في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.. المحكمة التأديبية تنذر رئيس قطاع بشركة هندسية
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة
الرئيس السيسي ينعي الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة: قدم اعمالاً فنية قيمة ومميزة
نظر تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عز يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "سفن دوجز"

النجم أحمد عز
النجم أحمد عز
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد عز، عن تفاصيل شخصيته في فيلم “سفن دوجز" ، حيث يجسد شخصية خالد في أحداث العمل، المقرر عرضه 27 مايو الجاري.

وأكد عز ، أن شخصية "خالد" تشبه بشكل كبير، حيث أنه يحب النجاح ويكره الفشل مثله مثل خالد "عميل الإنتربول".

ويجمع العمل كوكبة عالمية تضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي «ذا ماتريكس ريـلود»، نجم بوليوود سلمان خان سلسلة «تايغر»، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت «فاستاف: ذارياليتي»، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ «مورتال كومبات»، إلى جانب النجمتين تارا عماد «الفيل الأزرق 2» وساندي بيلا «فرانكلِن» كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب بدور اللواء صبري، ليعد الإعلان التشويقي بملحمة سينمائية تمزج التشويق الهوليوودي بالنَبض العربي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.

فيلم الأكشن المرتقب "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد  عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

يضم فريق عمل سفن دوجز نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die  و Ms. Marvel، مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips. 

ويشارك في تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتي اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal و Star Wars ويشاركها Mark Bouman والذي شارك في أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلي Bridgerton. 

كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها   Pearl Harbor و The Little Mermaid. كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون-ليفي والذي شارك في العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road و John Wick. كما يضم الفريق ايضاً دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذي أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins. 

ويشار إلى أن فيلم سفن دوجز إنجازًا عالميًا غير مسبوق بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من قلب العاصمة الرياض، بعد تحطيم رقمين قياسيين عالميين في صناعة السينما، هما: أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد، حيث تم تسجيل 170.7 طنًا من مادة TNT المكافئة كأضخم انفجار سينمائي، إلى جانب 405.85 كيلوجرامًا من مادة TNT المكافئة كأكبر كمية متفجرات عالية الشدة في مشهد واحد، متجاوزًا أرقامًا قياسية سابقة لأفلام عالمية بارزة، ليضع الفيلم معيارًا جديدًا على مستوى الإنتاج السينمائي العالمي، ويؤكد قدرة المملكة على تنفيذ مشاهد سينمائية ضخمة وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية.

أحمد عز اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أفضل عائد من شهادات ادخار بنك مصر ٢٠٢٦

بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة حول صعوبة تعامل كبار السن مع الخدمات الحكومية الإلكترونية

مجلس الشيوخ

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا تعزز مكانة مصر كقوة دافعة للتنمية والشراكة بالقارة السمراء

النفقة

ماذا يعني سقوط النفقة بعد الطلاق في حالة الإعسار؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

بالصور

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد