«التعليم العالي»: متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس يحصد الجائزة الأولى في التوثيق الرقمي المتحفي

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التحول الرقمي والحفاظ على التراث الثقافي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فاز متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل الممارسات المتحفية في مجال استخدام التكنولوجيا في التوثيق الرقمي لعام 2025–2026، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس يحصد الجائزة الأولى في التوثيق الرقمي

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الجامعة في توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة لخدمة التراث والتوثيق المتحفي، من خلال تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يسهم في حفظ الهوية الثقافية وإتاحتها بصورة عصرية تواكب التطور التكنولوجي.