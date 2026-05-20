جامعة الإسكندرية تطلق استبيانًا لقياس توافق البرامج الدراسية مع سوق العمل المتغيرة

أعلنت جامعة الإسكندرية عن إطلاق استبيان شامل موجّها إلى خريجيها بمختلف الكليات والتخصصات، بهدف رصد أوضاعهم المهنية، وتقييم البرامج الدراسية التي التحقوا بها، وقياس مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تطوير منظومتها التعليمية وتعزيز ارتباط مخرجاتها الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل.

توجه استراتيجي للجامعة

وأوضح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن إطلاق هذا الاستبيان يأتي في إطار توجه استراتيجي للجامعة يستهدف تعزيز الربط بين العملية التعليمية والتطبيقات العملية واحتياجات التنمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتحسين جودة مخرجاته.

وأضاف أن الاستماع إلى آراء الخريجين يمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات الأكاديمية وتحسين البرامج الدراسية، باعتبارهم حلقة الوصل الأهم بين التجربة التعليمية وسوق العمل، بما يوفر مؤشرات واقعية تساعد في قياس فاعلية البرامج وتطويرها.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للخريجين، بما يدعم متخذي القرار في تطوير البرامج التعليمية، وإعادة هيكلة بعض التخصصات، واستحداث مسارات أكاديمية جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر تكاملًا في هذا الاتجاه.

ودعا الدكتور عبد الحكيم جميع الخريجين إلى المشاركة الفاعلة في الاستبيان، مؤكدًا أن آرائهم تمثل عنصرًا محوريًا في دعم جهود تطوير العملية التعليمية، وصياغة خطط مستقبلية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة.

ويتناول الاستبيان عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الحالة الوظيفية للخريجين، ومدى ارتباط وظائفهم الحالية بتخصصاتهم الدراسية، وتقييم جودة البرامج التعليمية، ورصد الفجوات بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب استطلاع آراء الخريجين حول التخصصات الأكثر طلبًا والبرامج التي تحتاج إلى تطوير أو دمج أو مراجعة سياسات القبول بها.

للمشاركة في الاستبيان يُرجى الدخول عبر الرابط التالي:

