قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT .. قدم الآن شروط سهلة
تشغيل قطارات إضافية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى
محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك | صور
مواجهة ساخنة على الهواء بين حلمي عبد الباقي ومتحدث الموسيقيين
مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد موعد انطلاق تصوير شياطين المرج
ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة مرتقبة في نظام أندرويد و الذكاء الاصطناعي.. ترقب عالمي لانطلاق مؤتمر "Google I/O 2026"

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تتجه أنظار ملايين المستخدمين والمطورين حول العالم صوب المنصة الرئيسية لشركة جوجل الأمريكية، ترقباً لقص شريط افتتاح مؤتمرها السنوي العالمي "Google I/O 2026"؛ وأفاد تقرير تحليلي نشره موقع "Gizmodo" التقني، بأن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن أضخم ترقية برمجية في تاريخ الشركة، مدفوعة بدمج الجيل القادم من خوارزميات التوليد الذكي داخل عصب الأجهزة المحمولة.

إزاحة الستار عن نظام تشغيل أندرويد 17

يتصدر نظام التشغيل المنتظر "Android 17" واجهة الإعلانات البرمجية لجوجل، حيث يحمل النظام رؤية جديدة بالكامل ترتكز على الذكاء الاصطناعي المحلي (On-Device AI).

 وتؤكد البيانات الفنية أن التحديث الجديد سيتخلى عن الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية، ليتولى المعالج العصبي للهاتف إدارة المهام المعقدة، وأتمتة خطوات الاستخدام اليومي، وتحسين حماية خصوصية البيانات القومية للمستخدمين باحترافية كاملة.

إطلاق قدرات نموذج "Gemini 2.5" الخارق

تدمج جوجل في عمق خدماتها المكتبية والسحابية الإصدار الأحدث من محركها الذكي "Gemini 2.5"، والذي صُمم ليمتلك قدرات حوسبة ومطابقة فائقة للمدخلات المتعددة (Multimodal). 

ويمنح هذا التطوير البرمجي مساعد جيميناي القدرة الفورية على فهم ما يعرض على شاشة الهاتف، وتلخيص ملفات العمل الضخمة في ثوانٍ، إلى جانب قفزة نوعية في توليد وتحرير مقاطع الفيديو بدقة سينمائية غير مسبوقة لعام 2026.

مفاجآت عتادية مرتقبة وجيل بكسل الجديد

تخطط الشركة الأمريكية لتوسيع نفوذها في سوق العتاد الذكي عبر الكشف عن هاتفها الاقتصادي الجديد "Pixel 9a"، والمدعوم بأحدث رقاقات معالجة التصوير الحاسوبي وبسعر تنافسي يناسب فئات المستهلكين المتوسطة.

وتشير التقارير أيضاً إلى احتمالية استعراض جوجل لخطواتها المستقبلية في تطوير نظارات الواقع المعزز الذكية (AR Glasses) بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة لإعادة صياغة مستقبل أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء.

يبرهن الحجم الضخم من الترقيات والمفاجآت التي يحملها مؤتمر "Google I/O 2026" على أن جوجل قررت حسم معركة الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالحه؛ ومع بدء الفعاليات رسمياً، يترقب الشارع التقني في مصر والوطن العربي وصول هذه الميزات الاستثنائية التي ستغير وإلى الأبد أسلوب تعاملنا اليومي مع الهواتف والحواسب الذكية.

الذكاء الاصطناعي Android 17 شركة جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

استمرار اجتماعات لجان المجمع المقدس.. والعلاقات المسكونية والإعلام لبحث الملفات المطروحة

مؤسسة ابو العينين

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحي بالمحافظات وتذ..بح 1200 رأس ماشية بلدي بمشاركة 500 متطوع | صور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية غربي كندا

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد