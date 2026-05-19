ثورة مرتقبة في نظام أندرويد و الذكاء الاصطناعي.. ترقب عالمي لانطلاق مؤتمر "Google I/O 2026"

تتجه أنظار ملايين المستخدمين والمطورين حول العالم صوب المنصة الرئيسية لشركة جوجل الأمريكية، ترقباً لقص شريط افتتاح مؤتمرها السنوي العالمي "Google I/O 2026"؛ وأفاد تقرير تحليلي نشره موقع "Gizmodo" التقني، بأن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن أضخم ترقية برمجية في تاريخ الشركة، مدفوعة بدمج الجيل القادم من خوارزميات التوليد الذكي داخل عصب الأجهزة المحمولة.

إزاحة الستار عن نظام تشغيل أندرويد 17

يتصدر نظام التشغيل المنتظر "Android 17" واجهة الإعلانات البرمجية لجوجل، حيث يحمل النظام رؤية جديدة بالكامل ترتكز على الذكاء الاصطناعي المحلي (On-Device AI).

وتؤكد البيانات الفنية أن التحديث الجديد سيتخلى عن الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية، ليتولى المعالج العصبي للهاتف إدارة المهام المعقدة، وأتمتة خطوات الاستخدام اليومي، وتحسين حماية خصوصية البيانات القومية للمستخدمين باحترافية كاملة.

إطلاق قدرات نموذج "Gemini 2.5" الخارق

تدمج جوجل في عمق خدماتها المكتبية والسحابية الإصدار الأحدث من محركها الذكي "Gemini 2.5"، والذي صُمم ليمتلك قدرات حوسبة ومطابقة فائقة للمدخلات المتعددة (Multimodal).

ويمنح هذا التطوير البرمجي مساعد جيميناي القدرة الفورية على فهم ما يعرض على شاشة الهاتف، وتلخيص ملفات العمل الضخمة في ثوانٍ، إلى جانب قفزة نوعية في توليد وتحرير مقاطع الفيديو بدقة سينمائية غير مسبوقة لعام 2026.

مفاجآت عتادية مرتقبة وجيل بكسل الجديد

تخطط الشركة الأمريكية لتوسيع نفوذها في سوق العتاد الذكي عبر الكشف عن هاتفها الاقتصادي الجديد "Pixel 9a"، والمدعوم بأحدث رقاقات معالجة التصوير الحاسوبي وبسعر تنافسي يناسب فئات المستهلكين المتوسطة.

وتشير التقارير أيضاً إلى احتمالية استعراض جوجل لخطواتها المستقبلية في تطوير نظارات الواقع المعزز الذكية (AR Glasses) بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة لإعادة صياغة مستقبل أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء.

يبرهن الحجم الضخم من الترقيات والمفاجآت التي يحملها مؤتمر "Google I/O 2026" على أن جوجل قررت حسم معركة الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالحه؛ ومع بدء الفعاليات رسمياً، يترقب الشارع التقني في مصر والوطن العربي وصول هذه الميزات الاستثنائية التي ستغير وإلى الأبد أسلوب تعاملنا اليومي مع الهواتف والحواسب الذكية.