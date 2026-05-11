يستغني تمامًا عن الشاشة.. جوجل تطلق سوارا ذكيا بالعديد من الميزات الثورية والسعر مفاجأة

أطلقت شركة جوجل مؤخرًا جهاز تتبع لياقة بدنية بسعر 100 دولار أمريكي، يتميز بتصميمه الذي يستغني تمامًا عن الشاشة.

يتتبع سوار Fitbit Air الجديد نومك، وتعافيك، وأداءك على مدار الساعة، ثم يُغذي مدربًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي بهذه البيانات ليخبرك متى تُجهد نفسك ومتى تستريح. إليك ما تحتاج معرفته عن السوار الذكي

ميزات سوار Fitbit Air



يعد سوار جوجل فيتبيت إير بيرفورمانس لوب مصنوع من مواد معاد تدويرها، يتميز هذا السوار بإمكانية تعديله بدقة متناهية ليمنحك مقاسًا مرنًا ومريحًا. يأتي السوار مع كل جهاز فيتبيت إير، وهو متوفر بألوان متنوعة لإطلالة أنيقة أو لمسة لونية مميزة.

أطلقت جوجل جهاز Fitbit Air، وهو سوار معصم بدون شاشة بسعر 100 دولار، يركز على تتبع البيانات الحيوية والنوم. يوفر الجهاز ميزات صحية أساسية دون الحاجة إلى اشتراك، مع إمكانية الحصول على تدريب ذكي بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق جوجل. يتميز الجهاز بخفة وزنه وراحته، وبطاريته التي تدوم أسبوعًا كاملًا ويأتي بسعر 100 دولا

تقول جوجل إن السوار مصمم للأشخاص الذين يجدون الأجهزة القابلة للارتداء " ضخمة للغاية أو معقدة للغاية أو باهظة الثمن للغاية "، وهي مصممة لتغذية بياناتك في ميزات التدريب الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق جوجل للصحة لتوفير رؤى شخصية وتوصيات تتعلق باللياقة البدنية والصحة.

على الرغم من تصميمها البسيط، إلا أن ساعة Fitbit Air تتتبع العديد من المقاييس المفيدة التي تساعد في وضع خطط التدريب والتعافي.

يُعد هذا التطبيق أيضًا جزءًا من استراتيجية جوجل الأكبر فهو يهدف إلى الجمع بين البيانات القابلة للارتداء والسجلات الصحية (اختياريًا) ومصادر أخرى ثم إضافة مدرب ذكاء اصطناعي للحصول على رؤى أعمق وأكثر شخصية.

تقول جوجل أن جهاز Fitbit Air يمكن أن يدوم لمدة أسبوع كامل بشحنة واحدة (يستغرق الشحن الكامل 90 دقيقة)، مع خمس دقائق من "الشحن السريع" التي تمنحك استخدامًا لمدة يوم واحد.