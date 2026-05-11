مدبولي يتفقد مصنع لإنتاج الغراء اللاصق بأكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احد مصانع إنتاج الغراء اللاصق بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة ورافقه وزير الصناعة ومحافظ الجيزة.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع من الغراء اللاصق واستخداماته ونسب تصديره للخارج .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لانتاج الحديد .

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مساهماتها فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى استمرار جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى العديد من المجالات والقطاعات، منوها إلى السعى لتوطين ونقل التكنولوجيات الحديثة الخاصة بقطاع الحديد والصلب، هذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لتنوع منتجاته، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بانحاء الجمهورية، فضلا عن اتاحة المزيد من فرص التصدير للعديد من الأسواق الدولية.

وأشار المهندس/ خالد هاشم، إلى جهود توطين ونقل أحدث التكنولوجيات المطبقة فى مختلف القطاعات الصناعية، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية، وخاصة ما يتعلق بقطاع الحديد والصلب، لافتا إلى مساهمة منتجات هذا القطاع الحيوي فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري إقامتها على مستوى الجمهورية، سعياً لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.