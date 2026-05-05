مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيرانى على دولة الإمارات

قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثم والمتجدد على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استهدف عبر صواريخ وطائرات مسيرة أعيانا مدنية واقتصادية ومنشأة نفطية في مدينة الفجيرة وناقلة نفط تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت أن ذلك انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيد خطير من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.





