تأييد براءة البلوجر نورهان حفظي في تهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد براءة التيك توكر نورهان حفظي، في تهمة بث فيديوهات خادشة.

كانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم «نورهان حفظي»، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.

أمر إحالة نورهان حفظي

كشفت التحقيقات أن البلوجر الشهيرة «نورهان حفظي» اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.

وبينت التحقيقات أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة أنها أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوات تتضمن الإغراء ولفت الأنظار، على النحو الثابت بأوراق القضية.