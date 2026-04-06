وزير العدل يلقى كلمة خلال حفل حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين الدستورية

ألقى المستشار محمود الشريف وزير العدل كلمة خلال مراسم حلف اليمين الدستورية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء النيابة العامة الجدد، من دفعة 2021 ودفعة 2020 تظلمات.

وقد أدى أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين الدستورية بحضور وزير العدل المستشار محمود الشريف، ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

حضر مراسم حفل اليمين الدستورية عددا كبيرا من قيادات وزارة العدل وأعضاء النيابة العامة، على رأسهم المستشار عبد الآخر فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار زكريا يوسف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائى، المستشار محمد حسام الدين رئيس مكتب الشكاوي بالتفتيش القضائي، المستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل.