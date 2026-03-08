وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

استقبل اليوم الأحد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنواب أعضاء اللجنة، وذلك بحضور مساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير برئيس وأعضاء اللجنة، مُعربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون بين وزارة العدل ومجلس الشيوخ في مجال تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق مع البرلمان بغرفتيه.

ومن جانبه، أعرب المستشار حسني عبد اللطيف عن خالص تهانيه لوزير العدل متمنياً له دوام التوفيق والسداد، مُشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به الوزارة في إعداد وصياغة التشريعات التي تواكب مستجدات المرحلة الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرصه على استمرار التعاون مع مجلس الشيوخ ولجانه المتخصصة لتحقيق التكامل بين سلطات الدولة دعمًا للعملية التشريعية بما يسهم في تحقق العدالة والاستقرار في المجتمع.