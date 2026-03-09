مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية

عاش الشاب محمد ابن مركز تلا في محافظة المنوفية مأساة كبيرة، والذي يعاني من تأخر عقلي ومن ذوي الهمم.

ويعيش محمد 27 عاما مريضا وولد لأب أبكم لا يتكلم ويعيشان في منزل من الطوب اللبن في أرض زراعية يخلو من مقومات الحياة.

لم يجد الأب حلا للحفاظ على نجله سوى ربطه بجنزير داخل المنزل خوفا عليه من الخروج وعدم قدرته على العودة مرة أخرى.

واضطر الأب إلى تركه مكانه مربوطا بالجنزير يعطيه الطعام والشراب ولكنه لا يقدر على قضاء متطلبات حياته.

وأوضح جيران الأسرة، أن الأب يعيش مع نجله وليس لديهما مصدر سوى معاش تكافل وكرامة.

وطالب الجيران بوجود حب لرعاية الشاب ونقله إلي دار رعاية وعلاجه.

وأكد عم الشاب، أن الأسرة لا تريد سوى علاجه لأن والدته غير موجودة ويرعاه الأب مطالبا بدخوله دار رعاية أو مصحة لعلاجه.