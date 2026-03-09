محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية في مدرستى قويسنا الصناعية والصفا الثانوية للتمريض| صور

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المنظومة التعليمية ، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، وهاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ، ومحمد مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام ومنها ( قسم النسيج ، تشغيل المعادن ، وورش التدريب ) ، واستمع الي شرح تفصيلي عن طبيعة الدراسة داخل الأقسام الفنية المختلفة وبرامج التدريب العملي داخل الورش، وشهد عدد من النماذج الحية للمنتجات المنفذة في مجال تصنيع المعادن ، مؤكداً علي أهمية ودور قطاع التعليم الفني في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لدى الطلاب وإعداد وتأهيلهم فنياً لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية " إحلال جزئي " ، على مساحة 14 ألف م2 بتكلفة إجمالية تزيد عن 27 مليون جنيه بمشاركة بنك التعمير الألماني للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ، حيث تتضمن الأعمال تطوير ورفع كفاءة المدرسة ( فصول دراسية - وحدات إدارية وخدمية - الي جانب أعمال تطوير المرافق والبنية الأساسية ) ، فضلًا عن إحلال جزئي لعنبر الدواجن ، حيث تم الانتهاء من الهيكل وجاري أعمال التشطيبات لدعم التدريب العملي للطلاب في مجالات الإنتاج الحيواني.

وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمدرسة الصفا الثانوية الفنية للتمريض بقويسنا ، باجمالي 592 طالب ، مشيراً الي أهمية التدريب العملي في إعداد وتأهيل الطلاب لممارسة عملهم علي أكمل وجه للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات.

وأثناء جولته ، لاحظ محافظ المنوفية غلق أحد مستودعات إسطوانات الغاز بشرانيس علي طريق الخضراوية ، مكلفاً مدير مديرية التموين بعرض موقف المستودع والتراخيص والحصة التموينية المقررة لاتخاذ اللازم بشأنه ، وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة أسفل الكوبري العلوي بمدينة قويسنا ، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير وتنظيم الحركة المرورية للحد من التكدس والإزدحام.

وتفقد محافظ المنوفية أحد السلاسل التجارية بقويسنا لمتابعة توافر كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وجودة المنتجات المعروضة ، والإلتزام الكامل بالإعلان الواضح عن الأسعار وتاريخ الصلاحية علي كافة المنتجات ، وذلك فى إطار حرصه التام على الحفاظ على استقرار وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين ، وشن الحملات اليومية المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفين.

واستمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوي المواطنين ، ومنها شكوى أهالي منطقة الشيخ رمضان بشأن تضررهم من عدم توصيل خدمة الغاز لعدد من المنازل ، وعلي الفور وجه المحافظ مدير شركة الغاز بعرض الموقف بشكل كامل لاتخاذ اللازم حفاظا علي حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات.