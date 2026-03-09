قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية في مدرستى قويسنا الصناعية والصفا الثانوية للتمريض| صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المنظومة  التعليمية ، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، وهاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ،  ومحمد مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام ومنها ( قسم النسيج ، تشغيل المعادن ، وورش التدريب ) ، واستمع الي شرح تفصيلي عن طبيعة الدراسة داخل الأقسام الفنية المختلفة وبرامج التدريب العملي داخل الورش، وشهد عدد من النماذج الحية للمنتجات المنفذة في مجال تصنيع المعادن ، مؤكداً علي أهمية ودور قطاع التعليم الفني في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لدى الطلاب وإعداد وتأهيلهم فنياً لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية " إحلال جزئي " ، على مساحة 14 ألف م2  بتكلفة إجمالية تزيد عن 27 مليون جنيه بمشاركة بنك التعمير الألماني للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ، حيث تتضمن الأعمال تطوير ورفع كفاءة المدرسة ( فصول دراسية - وحدات إدارية وخدمية  - الي جانب أعمال تطوير المرافق والبنية الأساسية ) ، فضلًا عن إحلال جزئي لعنبر الدواجن ، حيث تم الانتهاء من الهيكل وجاري أعمال التشطيبات لدعم التدريب العملي للطلاب في مجالات الإنتاج الحيواني.

وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمدرسة الصفا الثانوية الفنية للتمريض بقويسنا ، باجمالي 592 طالب  ، مشيراً الي أهمية التدريب العملي في إعداد وتأهيل الطلاب لممارسة عملهم علي أكمل وجه للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات.

وأثناء جولته ، لاحظ محافظ المنوفية غلق أحد مستودعات إسطوانات الغاز بشرانيس علي طريق الخضراوية ، مكلفاً مدير مديرية التموين بعرض موقف المستودع والتراخيص والحصة التموينية المقررة لاتخاذ اللازم بشأنه ، وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة أسفل الكوبري العلوي بمدينة قويسنا ، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير وتنظيم الحركة المرورية للحد من التكدس والإزدحام.

 وتفقد محافظ المنوفية أحد السلاسل التجارية بقويسنا لمتابعة توافر كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وجودة المنتجات المعروضة ، والإلتزام الكامل بالإعلان الواضح عن الأسعار وتاريخ الصلاحية علي كافة المنتجات ، وذلك فى إطار حرصه التام على الحفاظ على استقرار وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين ، وشن الحملات اليومية  المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفين.

 واستمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوي المواطنين ، ومنها شكوى أهالي منطقة الشيخ رمضان بشأن تضررهم من عدم توصيل خدمة الغاز لعدد من المنازل ، وعلي الفور وجه المحافظ مدير شركة الغاز بعرض الموقف بشكل كامل لاتخاذ اللازم حفاظا علي حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مدرسة جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع بالأسواق| صور

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفالية يوم الشهيد بالمسرح المدرسي| صور

محافظ الغربية

إطلاق مبادرات ومعارض موسعة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الغربية

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد