محافظ المنوفية يستبعد مدير مركز شباب أم خنان

فاجأ اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مركز شباب أم خنان بمركز ومدينة قويسنا ، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمة، وقرر المحافظ استبعاد مدير المركز وإحالته للتحقيق لعدم تواجده وضعف الإشراف.

حيث أبدى محافظ المنوفية استياءه الشديد من سوء الحالة العامة وتدني مستوى النظافة وضعف مستوى الخدمات وعدم وجود أى أنشطة بالمركز ، وخلال اتصال هاتفي ، شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية الشباب والرياضة قائلا " لجنة من عندك بالمديرية تنزل تعاين المركز ده وأشوفه بكره حاجة تانية ومدير المركز يتغير النهاردة ويتحول للتحقيق".

كما كلف المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة والنزول الميداني للوقوف على حالة المركز وآلية العمل وحجم الأنشطة والخدمات التي يقدمها وتكثيف الجهود لتحسين مستوى الأداء لضمان تأدية الخدمات بالشكل المناسب، مؤكداً المواطن وتحسين جودة الخدمات في صدارة الأولويات.

هذا وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأى مسئول في منظومة العمل بالجهاز التنفيذي تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية.