قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

حكاية زوجين بالمنوفية
حكاية زوجين بالمنوفية
كريم ناصر

قصة حب ووفاء جمعت زوجين بمدينة منوف في محافظة المنوفية علي مدار 40 عاما جمعهم الحب ولم يفرقهم الموت حيث توفيا معا خلال أسبوع ولم يفرقهم سوي أيام.

الحاج عبد المنعم حمام والحاجة راوية الدمرداش، زوجين جمعهم الحب علي مدار 40 عاما انجبا خلالها 5 أولاد قاموا بتربيتهم وزواجهم.

حب كبير جمع الزوجين واجها فيها ظروف وعقبات كثيرة، وبدأوا حياتهم من الصفر في شقة صغيرة.

أكدت بسمة الدمرداش، نجلة شقيق الحاجة راوية، أن عمتها وزوجها كان بينهما كيمياء لم يفهمها غيرهم الاتنين وكانت بينهم لغة خاصة في الحياة والحب والتفاهم والود.

وأضافت أن أرواحهم كانت متعلقة ببعضها طوال فترة حياتهم وفي الأيام الأخيرة لهم تعرض زوج عمتها لوعكة صحية شديدة ولم تتحمل عمتها مرضه حيث كانت تخاف عليه للغاية.

أوضحت أنها لم تتحمل تعبه ومرضت مرض شديد ولحقت به في العناية المركزة، وكانت المفاجأة وجودها في نفس العناية المركزة في أسرة بجوار بعضها.

وأكدت، أنه خلال تعب عمتها كانت دائما مشغولة بزوجها ودائمة الحديث عنه وعن حياتهم مع بعضهم.

وأوضحت أن عمتها الحاجه راوية توفت يوم السبت الماضي وبعد دفنها أصيب زوج عمتها بتعب شديد وتدهور في صحته وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأكدت، أنه ظل أسبوع كاملا رافض الحياة من غيرها وتوفي يوم وفاتها السبت وأيضا تم دفنه بعد الظهر في وقت دفن زوجته.

واضافت، انهما عاشوا 40 عاما حب وونس وسند ولم يستحملوا فراق أسبوع واحد.


 

وفاة زوجين المنوفية وفاة زوجين بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة حنين

هل يوجد دعاء يحفظ الإنسان في حياته؟ إمام السيدة زينب يكشف عنه

سؤال الطفلة زينب

ما هو دعاء الدخول والخروج من المنزل؟.. إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور أحمد عصام فرحات

ما فضل الإكثار من ذكر الله تعالى؟ .. إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد