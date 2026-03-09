لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل دليفري باكيًا أمام إحدى الشقق، بعد أن توجهه لتسليم طلب إلى أحد العملاء ، و فوجئ برفض صاحب الطلب دفع ثمن الأوردر عقب استلامه.

وأظهر الفيديو محاوله العامل لاسترداد حقه عبر طرق باب الشقة مرارًا، وتدخل عدد من الجيران لمساعدته، إلا أن صاحب الشقة ظهر من نافذة منزله وبدأ في تصوير العامل.

وأثارت الواقعة موجة من الغضب والاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعاطفهم مع عامل الدليفري.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ولتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.