أفشة يُوجّه رسالة لجمهوره: حب الناس هدية من الله لا تقدر بالمال

وجّه محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري، رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة عبر الاستوري: “حب الناس نعمة من الله، لا أحد يعرف أسرارها، قد ينالها من لا يملك أموال الدنيا. حين تنال حب الناس، فاعرف أنها هدية من الله”.

واحتفل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار للاتحاد السكندري ، الجمعة الماضية ، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 5 مارس لعام 1996، ونجح فى صناعة تاريخ لا ينسى فى القلعة الحمراء.

وخرج محمد مجدى أفشة، من صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الاخير باحثاً عن فرصة المشاركة بإستمرار ليخرج معاراً للإتحاد السكندري لإنقاذ زعيم الثغر من دوامة الهبوط وبالفعل شارك فى 5 مباريات سجل هدفاً وصنع أخر وأصبح أحد الاوراق الرابحة فى صفوف الاتحاد الذى إقترب من وداع منطقة الخطر.