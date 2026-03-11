جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأربعاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وإنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026، وهي المباراة التي تختتم منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة قبل انطلاق المرحلة النهائية من الدوري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة، متساويًا في النقاط مع بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بعدما خاض 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، يليه سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويكمل وادي دجلة المراكز السبعة الأولى برصيد 29 نقطة، وهي المراكز التي تتنافس على لقب الدوري في المرحلة النهائية وفق نظام البطولة الجديد.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وإنبي

وجاء ترتيب فرق الدوري المصري قبل المباراة المرتقبة كالتالي:

1- الزمالك – 43 نقطة (19 مباراة)

2- بيراميدز – 43 نقطة (20 مباراة)

3- الأهلي – 40 نقطة (20 مباراة)

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة (20 مباراة)

5- المصري – 32 نقطة (19 مباراة)

6- سموحة – 31 نقطة (20 مباراة)

7- وادي دجلة – 29 نقطة (20 مباراة)

8-الجونة – 25 نقطة (19 مباراة)

9- إنبي – 27 نقطة (19 مباراة)

10-البنك الأهلي – 26 نقطة (20 مباراة)

11- زد – 26 نقطة (19 مباراة)

12- بتروجيت – 25 نقطة (20 مباراة)

13- مودرن سبورت – 23 نقطة (19 مباراة)

14- طلائع الجيش – 22 نقطة (20 مباراة)

15- الاتحاد السكندري – 20 نقطة (20 مباراة)

16- غزل المحلة – 19 نقطة (20 مباراة)

17- المقاولون العرب – 18 نقطة (20 مباراة)

18- حرس الحدود – 17 نقطة (20 مباراة)

19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة (20 مباراة)

20- فاركو – 15 نقطة (20 مباراة)

21- الإسماعيلي – 11 نقطة (20 مباراة)

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة في ظل اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الدوري، خاصة أن نتيجتها قد تؤثر على شكل المنافسة في صدارة الترتيب قبل بدء المرحلة النهائية.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من المسابقة تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الأندية السبعة الأوائل للتنافس على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية بقية الفرق التي ستتنافس على البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط.

كما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية من البطولة يوم الخميس المقبل في أحد فنادق القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لتحديد مواجهات المرحلة الحاسمة من الموسم