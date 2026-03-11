انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات دور الـ 16 بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 10 إلى 15 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ما يضعها فى فئة البطولات الذهبية.

وشهد جدول البطولة مشاركة 10 مصريين، بواقع، 4 لاعبين في منافسات الرجال وهم، يوسف سليمان، محمد زكريا، كريم الحمامي، مصطفى السرتي.

و6 لاعبات بمنافسات السيدات وهن، هيا علي، نور هيكل، أمينة الريحاني، ندى عباس، سلمى هاني، وسنا إبراهيم.

في سياق متصل، حقق البطل المصري الصاعد محمد زكريا، وصافة بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش، والتي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 3 إلى 8 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، بما يصنفها بفئة البطولات الفضية.

وخسر محمد زكريا المصنف التاسع عالمياً في المباراة النهائية، أمام المصنف الثاني النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2, 11-5