أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران

أفاد الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الأربعاء بوقوع غارات جوية جديدة استهدفت منطقة سكنية في طهران.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أنه استجاب لغارة جوية استهدفت منطقة سكنية في طهران فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال في منشور على منصة "إكس" قبل لحظات، استُهدفت منطقة سكنية أخرى بغارة جوية، ويقوم الآن الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ بتقديم الإغاثة والإنقاذ".

ويُظهر مقطع فيديو نشره الهلال الأحمر فرقًا تحاول الوصول إلى مبنى مُدمّر، وكلب إنقاذ يقترب من الموقع. كما تُشاهد الأنقاض تملأ الشوارع.

ولم يتضح بعد مكان وقوع الهجوم تحديدًا في المدينة.

وفي وقت سابق، صرّح محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، بأن الغارات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية عامة حيوية في المدينة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وعلى الرغم من الهجمات، أكد أن "الحياة اليومية في طهران مستمرة دون انقطاع".