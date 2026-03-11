بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بسقوط مصابين جراء التدافع نحو الملاجئ في تل أبيب، بعد إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ والمسيرات ضد دولة الاحتلال.

وعلقت فيروز مكي، مذيعة قناة القاهرة الاخبارية على الهجمات الأردنية، الواقعة على تل ابيب والقتلى من المدنيين، وقالت ساخرة: “عندنا مثل بيقول بالراحة على الأرض عشان مش بتاعتهم”.

مذيعة القاهرة الاخبارية

وزعمت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عددًا قليلًا من الصواريخ، تم اعتراضها أو سُمح لها بالسقوط على مناطق مفتوحة.

ودوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، ومنطقة القدس المحتلة، ومناطق من شمال إسرائيل، وأجزاء من الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجومًا قويًا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية «الوعد الصادق 4» التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الأخيرة من عملية «الوعد الصادق 4» دكت القواعد الأمريكية في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب.