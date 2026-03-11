دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان
أحمد سعيد

يحرص المسلمون مع دخول أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان على الإكثار من الدعاء طمعًا في إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ويبحث كثيرون عن دعاء أول ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، وأفضل أدعية ليلة القدر مكتوبة، لما لهذه الليالي المباركة من فضل عظيم ومكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. 

وتبدأ الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان بيوم 21 رمضان، ويجتهد فيها المسلمون في قيام الليل وصلاة التهجد وترديد الدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.

دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان

 

من أبرز صيغ دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان الجامعة والتي يمكن لكل مؤمن أن يقولها لعلها تكون ليلة القدر هو :

  • اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر
 

دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير فهو تلك الأدعية التي يمكن للمرء أن يرفع يده بها طوال تلك الليلة، ومن دعاء ليلة القدر مكتوب طويل :

1- اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

2- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

3- اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

4- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

5- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

6-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

دعاء أول الأيام الوترية مستجاب

دعاء أول الأيام الوترية لعله يستجاب ويكون الدعاء في ليلة القدر ، ومن وحي فضائل هذه الليلة الكثيرة التي وردت بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ووصايا النبي -صلى الله عليه وسلم- باغتنامها، يتحقق لنا أن دعاء ليلة القدر مستجاب ، ومنه:

1. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير

ويحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء المستجاب في ليلة القدر والتضرع إلى الله لنيل الخير والبركة في الدنيا والآخرة ومن أفضل الأدعية:

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان أول الأيام الوترية الدعاء دعاء دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان رمضان ليلة القدر دعاء أول ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان دعاء أول ليلة وترية أول ليلة وترية أدعية ليلة القدر مكتوبة أدعية ليلة القدر أدعية دعاء أول الأيام الوترية مستجاب دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير

