قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«منسي» و«بيزيرا» في الهجوم .. ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب
رنا أشرف

في ظل التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى طبيعة المواقف الدولية، وعلى رأسها الموقف الأمريكي من مسار الصراع واحتمالات إنهائه.

فمع تزايد التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تتصاعد حالة الجدل حول ما إذا كانت هذه التصريحات تمهّد لتهدئة حقيقية أم أنها جزء من حسابات سياسية واستراتيجية أكثر تعقيدًا.

وتتزامن هذه التطورات مع حالة من الترقب الإقليمي والدولي، في وقت تتداخل فيه الضغوط العسكرية مع الاعتبارات السياسية والأمنية، ما يثير مخاوف من أن تتحول الدعوات العلنية لخفض التصعيد إلى غطاء لتحركات ميدانية قد تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يطرح المراقبون تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لمسار الحرب وحدود الدور الأمريكي في احتواء الأزمة أو توسيع نطاقها.

أستاذ قانون دولي: حديث ترامب عن إنهاء الحرب مناورة.. والضربة الأقوى ضد إيران قد تكون قريبة

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب على إيران مشروطة بالتنسيق مع إسرائيل، مؤكّدًا أن ربط القرار الأمريكي بالموافقة الإسرائيلية يكشف حقيقة من يدير البيت الأبيض، موضحًا أن المؤشرات الميدانية والاستخباراتية تشير لاستعدادات أمريكية-إسرائيلية لضربة أقوى وأخطر قد تستهدف المرشد الجديد مجتبى خامنئي والمنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من أن الضغوط الداخلية على ترامب من المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية تدفعه للتصعيد رغم حديثه عن السلام.

وأوضح الدكتور مهران في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن تصريحات ترامب التي أشار فيها لإمكانية إنهاء الحرب قريبًا جاءت مشروطة بعبارة محورية هي: "بالتنسيق مع إسرائيل"، موضحًا أن هذا الشرط يعني أن القرار النهائي ليس بيد واشنطن بل بيد تل أبيب، مؤكّدًا أن نتنياهو الذي يريد تدمير إيران تمامًا لن يوافق على وقف الحرب قبل تحقيق أهدافه التوسعية، محذرًا من أن ترامب الذي انساق وراء نتنياهو منذ البداية سيواصل الانسياق.

وأشار إلى أن القانون الدولي لا يعترف بحق دولة في تحديد مصير حرب تشنها دولة أخرى، موضحًا أن ربط القرار الأمريكي بالموافقة الإسرائيلية يكشف علاقة تبعية تتناقض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول باتخاذ قراراتها السيادية بشكل مستقل وليس بناءً على إملاءات دول أخرى.

ولفت إلى المؤشرات على استعداد لضربة أكبر، موضحًا أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى حشد أمريكي عسكري إضافي في الخليج، مؤكّدًا أن إسرائيل أيضًا أعلنت عن حالة تأهب قصوى، محذرًا من أن هذه الاستعدادات تشير إلى عملية عسكرية وشيكة قد تكون أعنف من الضربة الأولى.

وحذر من أن الضربة القادمة قد تستهدف المرشد الجديد مجتبى خامنئي في محاولة لتكرار اغتيال والده، موضحًا أن ترامب يعتبر وجود مجتبى في منصب المرشد الأعلى استفزازًا شخصيًا له، وأن المؤسسة الأمنية الأمريكية تضغط على ترامب لإنهاء المهمة باغتيال الابن كما اغتالوا الأب، محذرًا من أن هذا سيفجر المنطقة بالكامل.

كما أشار إلى الضغوط الداخلية على ترامب، موضحًا أن المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية منقسمة بين تيار يريد تصعيدًا أكبر لتدمير إيران نهائيًا، وتيار آخر يحذر من الانزلاق إلى حرب عالمية، مؤكّدًا أن ترامب يتأرجح بين الضغطين، محذرًا من أن نتنياهو وجنرالات البنتاغون يدفعونه باتجاه التصعيد.

وأكد مهران أن حديث ترامب عن إنهاء الحرب قد يكون مناورة إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي الأمريكي والعالمي، موضحًا أن استطلاعات الرأي الأمريكية تشير إلى معارضة واسعة للحرب، مؤكدًا أن ترامب قد يحاول تهدئة الرأي العام بالحديث عن السلام بينما يخطط لضربة أقوى.

ونوّه الدكتور مهران إلى أن المنطقة على موعد مع تصعيد خطير قادم، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لمنع الكارثة.

إيران الحرب على إيران دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

وليد سليمان وحسام عاشور

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

اسكواش

انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

أحمد شوبير

شوبير: كباكا وأحمد رضا قريبان للعودة من الإعارة إلى صفوف الأهلي

بالصور

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد