24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية

شنّت المقاومة العراقية عشرات الهجمات ضد القوات والمواقع الأمريكية الموجودة في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت المقاومة العراقية شن 31 عملية، أطلق خلالها عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة والعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم.

وأوضح البيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، نفذوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحدى وثلاثين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أنه بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر أمريكيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة. التفاصيل لاحقاً