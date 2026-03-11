طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، بالإضافة إلى بيان تفصيلي يكشف درجات الحرارة على أغلب الأنحاء في مصر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

توقعت الهيئة أن يشهد الطقس غدًا باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وباردًا ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أوضحت الهيئة أن الطقس غدًا سيشهد شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ويتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، وعلى مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث حوالي 20% على مناطق جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلى، نرصد خلال السطور التالية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وجاءت على النحو التالى: