عائشة بن أحمد تتغنى بأداء ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي في «حكاية نرجس»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “حكاية نرجس” عددًا من الأحداث، ومنها اختفاء الطفل يوسف بعد ما كان يلعب مع الأطفال في الشارع، إلا أنه في نهاية الحلقة تم العثور عليه، بعد ما استخدم ميكروفونًا للبحث عنه في الشارع.

وأشادت الفنانة عائشة بن أحمد بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي في مسلسل “حكاية نرجس” عبر حسابها على انستجرام.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.