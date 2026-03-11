تصعيد صاروخي صادم: إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي برأس حربي وزنه 2 طن

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء أن الموجة 37 من "الوعد الصادق 4" أطلق برأس حربي يزن 2 طن.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه في إطار استمرار الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي انطلقت برمز "يا علي بن أبي طالب (ع)"، مستهدفة قواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال إن العملية تشهد إطلاق جيل جديد من صواريخ "خرمشهر" المزودة برؤوس حربية تزن طنين (2000 كجم)، مؤكداً استمرار الضربات حتى تحقيق أهدافها.

وأكد الحرس الثوري الإيراني قائلا "لن ننهي هذه الحرب إلا حين يتم رفع ظلها عن البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الحرس الثوري، أنه شن هجومًا قويًا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية «الوعد الصادق 4» التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الأخيرة من عملية «الوعد الصادق 4» دكت القواعد الأمريكية في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه: «بإطلاق الموجة 37 من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ استهدفت قواعد في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب».