قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن الجميل: كلنا وراء الرئيس السيسي فى مواجهة أزمات المنطقة.. ومجتمع الأعمال مع قطاعات الدولة لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين

رجل الأعمال أيمن الجميل
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بجميع قطاعاتها تقف صفا واحدا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قيادته الحكيمة للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وكما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصر فى أزمات خطيرة سابقة كادت أن تعصف بوجود الدولة وتشعل الحروب الأهلية وتقوض المؤسسات ، نؤمن تماما بقدرة الرئيس على العبور ببلدنا الحبيب وسط الحروب الطاحنة التى تعصف بالمنطقة وتسعى لفرض واقع جديد عليها ، مع ما تحمله من تداعيات اقتصادية خطيرة أقلها رفع أسعار النفط ومنتجات الطاقة والسلع الغذائية وقطع خطوط الإمداد والتموين والنقل وهروب الاستثمارات من المنطقة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل  رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A"   للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مجتمع الأعمال المصرى والمستثمرون الوطنيون على رأس القطاع الخاص هم جزء من الوطن ، يعرفون مشكلاته  واحتياجاته ويسعون مع قطاعات الدولة إلى حلها، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية ونبذ الاستغلال أو محاولات التربح الاستثنائية ، امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحلى بروح المسئولية وتقدير الموقف الذى نمر به ودعم احتياجات المواطنين لأننا جميعا فى مركب واحد وأبناء لوطن واحد نعمل جميعا على تقدمه وازدهاره.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تتسم بدرجة عالية من الشفافية والمصارحة، وتحمل كالعادة رسائل طمأنة واضحة إلى المواطنين في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، فالموقف المصرى الساعى إلى رفض الحلول العسكرية يعمل على احتواء الصراع بين جميع الأطراف انطلاقا من التكلفة الهائلة للحرب على مستقبل جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع ثوابت الدولة المصرية التى تبنى وتطور وتتطلع إلى مستقبل أفضل لمواطنيها ولجميع دول الجوار.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها تقديرها المستقبلى للموقف فى المنطقة ولذلك عملت على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لعدة أشهر، وهو ما يعكس إدارة واعية للأمن الغذائى ، بالإضافة إلى قرار زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارع المصري، والذى يعتبر خطوة استراتيجية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل اضطراب حركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن إعلان الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي عن توافر مخزون من السلع الأساسية يكفى عدة أشهر ، بعث رسالة طمأنة للمواطنين ، وأكد قدرة قطاعات الدولة ومجتمع الأعمال على العمل والإنتاج بدون ضغوط كبيرة.

رجل الأعمال أيمن الجميل أيمن الجميل الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

تمويل التنوع البيولوجي

من تطوير البحيرات إلى حماية المحميات.. 21 هدفا في إستراتيجية مصر الجديدة لصون التنوع البيئي

جانب من الاجتماع

رسائل طمأنة للمستثمرين.. رداد: إزالة أي عقبات قد تواجه الصناعة كثيفة العمالة

موعد عيد الفطر 2026

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر 2026 في عدة دول

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد