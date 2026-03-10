أيمن الجميل: كلنا وراء الرئيس السيسي فى مواجهة أزمات المنطقة.. ومجتمع الأعمال مع قطاعات الدولة لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بجميع قطاعاتها تقف صفا واحدا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قيادته الحكيمة للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وكما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصر فى أزمات خطيرة سابقة كادت أن تعصف بوجود الدولة وتشعل الحروب الأهلية وتقوض المؤسسات ، نؤمن تماما بقدرة الرئيس على العبور ببلدنا الحبيب وسط الحروب الطاحنة التى تعصف بالمنطقة وتسعى لفرض واقع جديد عليها ، مع ما تحمله من تداعيات اقتصادية خطيرة أقلها رفع أسعار النفط ومنتجات الطاقة والسلع الغذائية وقطع خطوط الإمداد والتموين والنقل وهروب الاستثمارات من المنطقة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مجتمع الأعمال المصرى والمستثمرون الوطنيون على رأس القطاع الخاص هم جزء من الوطن ، يعرفون مشكلاته واحتياجاته ويسعون مع قطاعات الدولة إلى حلها، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية ونبذ الاستغلال أو محاولات التربح الاستثنائية ، امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحلى بروح المسئولية وتقدير الموقف الذى نمر به ودعم احتياجات المواطنين لأننا جميعا فى مركب واحد وأبناء لوطن واحد نعمل جميعا على تقدمه وازدهاره.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تتسم بدرجة عالية من الشفافية والمصارحة، وتحمل كالعادة رسائل طمأنة واضحة إلى المواطنين في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، فالموقف المصرى الساعى إلى رفض الحلول العسكرية يعمل على احتواء الصراع بين جميع الأطراف انطلاقا من التكلفة الهائلة للحرب على مستقبل جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع ثوابت الدولة المصرية التى تبنى وتطور وتتطلع إلى مستقبل أفضل لمواطنيها ولجميع دول الجوار.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها تقديرها المستقبلى للموقف فى المنطقة ولذلك عملت على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لعدة أشهر، وهو ما يعكس إدارة واعية للأمن الغذائى ، بالإضافة إلى قرار زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارع المصري، والذى يعتبر خطوة استراتيجية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل اضطراب حركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن إعلان الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي عن توافر مخزون من السلع الأساسية يكفى عدة أشهر ، بعث رسالة طمأنة للمواطنين ، وأكد قدرة قطاعات الدولة ومجتمع الأعمال على العمل والإنتاج بدون ضغوط كبيرة.