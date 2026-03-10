التنمية المحلية: لصق التعريفة الجديدة للمواصلات على الزجاج الأمامي لسيارات نقل الركاب

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة.



قال خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”:" وزيرة التنمية المحلية تابعت تشكيل لجان لتعديل تعريفة الركوب في كافة المحافظات ".

وأكمل خالد قاسم :" إعلان تعريفة الركبو الجديدة على بانرات في المواقف ولصق التعريفة الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي لسيارات نقل الركاب .

ولفت خالد قاسم :" تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المواقف للتصدي لاي محاولات للتلاعبي في أسعار وتعريفة الركوب ".



تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 10 – 3 – 2026.

وأجرت الدكتورة منال عوض عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات فيما يخص محطات الوقود والمواقف.

كما تواصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع عدد من المحافظين والنواب وسكرتيري العموم.